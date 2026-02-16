Realco verso il concordato preventivo | chiusura temporanea per il Sigma di via Gramsci a Parma

Realco ha deciso di chiudere temporaneamente il punto vendita Sigma di via Gramsci a Parma, a causa di problemi finanziari che coinvolgono l’azienda. La sospensione delle attività riguarda anche altri 12 negozi in Emilia-Romagna, che si trovano ora in una fase di incertezza. La società sta valutando la richiesta di un concordato preventivo per cercare di risolvere la crisi. La decisione arriva in un momento in cui le vendite sono calate drasticamente e i debiti sono aumentati. Nel dettaglio, il negozio di Parma ha subito una chiusura immediata, lasciando in sospeso molti clienti e dipendenti.

Sono 13 i punti vendita che fanno capo a Realco in Emilia-Romagna per i quali è stata decisa la chiusura temporanea. Il colosso cooperativo ha presentato domanda di concordato preventivo al Tribunale di Bologna, che ha nominato i commissari che dovranno occuparsi della gestione del gruppo e di agevolare l'ingresso di eventuali compratori. Intanto, alcuni negozi dovranno sospendere l'attività e sono il Sigma di Corticella a Bologna, l'Economy sulla Faentina a Ravenna, i Sigma di Parma (Gramsci), Farnesiana, Modena (Nobili) e Brescello. E ancora, i Sigma di Borgo Faxhall (Piacenza), di Cuneso (Carpi), Le Cupole di Castel San Giovanni, Le Terrazze.