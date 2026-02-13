Abitazione a fuoco maxi intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, 13 febbraio 2026, un incendio ha coinvolto una casa a Bombiana, frazione di Gaggio Montano, provocando l’intervento massiccio dei vigili del fuoco. L’incendio si è sviluppato improvvisamente, probabilmente a causa di un cortocircuito elettrico, e ha rapidamente avvolto l’intera struttura. I pompieri sono arrivati sul posto con diverse squadre e hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Poco prima delle 15, si è attivata la macchina dei soccorsi e la central eoperativa ha inviato sul posto sette squadre dei vigili del Fuoco. Oltre ai distaccamenti dell'area bolognese, è stato necessario richiedere il supporto di un'ulteriore squadra proveniente dalla provincia di Modena. Nonostante i danni ingenti alla struttura, non si sono registrati feriti. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio.

