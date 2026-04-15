Sogin accordo con l' ente giapponese per l' energia atomica per studiare i reattori a grafite

Sogin ha stipulato un accordo con un ente giapponese dedicato all’energia atomica per condurre studi sui reattori a grafite. Il Giappone si rivolge all’Italia per il suo know-how nel settore nucleare, con attenzione particolare ai reattori a gas-grafite, come quello della ex centrale di Borgo Sabotino a Latina. La collaborazione riguarda attività di analisi e valutazione tecnica su questo tipo di impianti.

Il Giappone guarda all’Italia e al suo know-how nel campo del nucleare e in particolare dei reattori a gas-grafite, come quello della ex centrale di Borgo Sabotino a Latina. Con un obiettivo: predisporre studi e analisi su questo specifico tipo di reattore.La vicenda parte dal Giappone, e in.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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