Allerta Montignoso | truffe via SMS sulla Tari ecco come difendersi

I residenti di Montignoso stanno ricevendo messaggi SMS sospetti che chiedono pagamenti relativi alla tassa sui rifiuti. L’amministrazione comunale ha avvisato della presenza di tentativi di truffa digitale che sfruttano questo tipo di comunicazioni. Si invita a non cliccare su link o fornire dati personali, in quanto si tratta di tentativi di inganno. La Polizia Locale ha raccomandato di segnalare eventuali messaggi sospetti alle autorità competenti.

I residenti di Montignoso devono prestare estrema attenzione ai propri smartphone dopo che l’amministrazione locale ha segnalato una serie di tentativi di frode digitale. Il Comune ha infatti diffuso un avviso urgente per denunciare la circolazione di messaggi SMS ingannevoli che prendono di mira i cittadini con falsi accenno a problemi relativi alla tassa sui rifiuti (Tari). Il meccanismo utilizzato dai truffatori si basa sulla creazione di comunicazioni che sembrano autentiche, le quali indicano presunte anomalie nella posizione tributaria degli utenti. Attraverso questi messaggi, i malintenzionati spingono i destinatari a cliccare su collegamenti esterni o a contattare numeri telefonici specifici, con l’obiettivo finale di sottrarre informazioni personali e dati bancari sensibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allerta Montignoso: truffe via SMS sulla Tari, ecco come difendersi Martina Franca, falsi SMS sulla TARI: scatta l’allerta truffeTarantini Time QuotidianoSegnalati a Martina Franca numerosi tentativi di truffa attraverso SMS ingannevoli legati alla Tassa sui Rifiuti (TARI). Truffa Tari a Ossi: allarme SMS, ecco come difendersi dai falsi avvisiI cittadini del comune di Ossi devono fare estrema attenzione a messaggi fraudolenti che arrivano sui cellulari riguardanti la tassa sui rifiuti.