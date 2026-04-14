Limbiate allarme truffe via SMS | falsi messaggi sulla TARI

A Limbiate si registra un aumento di truffe digitali attraverso messaggi SMS che segnalano falsamente problemi con la TARI. Molti cittadini hanno segnalato di aver ricevuto comunicazioni ingannevoli che li invitavano a effettuare pagamenti o fornire dati personali. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano le persone a prestare attenzione ai messaggi sospetti, evitando di condividere informazioni sensibili o effettuare pagamenti non verificati.

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