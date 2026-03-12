Le Marche a Roma protagoniste a ‘Io Vino'

Le Marche del vino saranno protagoniste a Roma domenica in occasione dell’edizione 2026 di ’Io Vino – Selezione da Vitigno Autoctono’, una manifestazione dedicata alla valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani. L’evento si svolgerà al Courtyard by Marriott Rome Central Park e vedrà protagonisti produttori e viticoltori della regione, che presenteranno le loro bottiglie agli appassionati e agli esperti presenti.

Ancona, 12 marzo 2026 – Le Marche del vino saranno protagoniste domenica a Roma in occasione dell’edizione 2026 di ’Io Vino – Selezione da Vitigno Autoctono’, manifestazione dedicata alla valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani in programma al Courtyard by Marriott Rome Central Park. L’evento riunirà nella capitale produttori, operatori del settore e appassionati, offrendo una vetrina ai vignaioli marchigiani che racconteranno i propri vini e i territori di origine. Tra le cantine delle Marche presenti figurano Albamocco, Andrea Giorgetti, Azienda Agricola Alessandro Moroder, Azienda Agricola Mencaroni, Azienda Agricola Selvagrossa,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

