Smart train su Milano-Catania | i sensori rivoluzionano la logistica

Un convoglio sperimentale di FS Logistix ha iniziato il suo viaggio sulla tratta Milano-Catania Bicocca, con l'obiettivo di verificare le funzionalità di uno smart train dotato di sensori avanzati. Il progetto mira a valutare le prestazioni e le tecnologie integrate nel convoglio, che utilizza sistemi di monitoraggio e controllo automatico. La sperimentazione rappresenta un passo importante nel settore della logistica ferroviaria italiana.

Un convoglio sperimentale di FS Logistix ha avviato la corsa sulla tratta Milano–Catania Bicocca per testare le capacità avanzate dello smart train. La prova operativa mette alla prova i sistemi di comunicazione wireless tra i sensori sui carri e il macchinista, con l’obiettivo di trasformare la logistica ferroviaria attraverso la digitalizzazione. Tecnologia e monitoraggio dei flussi su binario. La sperimentazione in corso sulla relazione commerciale tra il Nord e punta a validare un sistema di controllo capillare del convoglio. Grazie all’integrazione di sensori avanzati, il macchinista riceve dati in tempo reale che permettono di verificare costantemente lo stato dell’impianto frenante e la stabilità del carico trasportato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart train su Milano-Catania: i sensori rivoluzionano la logistica Notizie correlate Fs Logistix: al via il primo “smart train” tra Milano e CataniaPartito il primo treno di FS Logistix per la sperimentazione in esercizio delle funzionalità avanzate dello smart train. Parcheggi a Roma, arrivano i sensori smart per monitorare i posti liberi: ecco doveA Roma arrivano sensori smart nei parcheggi: dati in tempo reale per trovare posti liberi più facilmente e ridurre traffico e caos. Panoramica sull’argomento Parte il primo treno smart da Milano a CataniaFS Logistix ha avviato la sperimentazione in esercizio tra Milano e Catania Bicocca di un treno merci equipaggiato con con sistemi digitali per il controllo in tempo reale di sicurezza ed efficienza. trasportoeuropa.it FS Logistix: al via il primo smart train tra Milano e CataniaDe Filippis (FS Logistix): La partenza di questo primo treno demo dimostra la nostra volontà di guidare il cambiamento nel settore ... affaritaliani.it