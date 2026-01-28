Villa di Briano sequestrate tre slot machine in un noto bar | sanzioni per 33mila euro
I Carabinieri di Frignano, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane, hanno sequestrato tre slot machine in un bar di Villa di Briano. Durante un controllo di routine, hanno trovato le macchine irregolari e hanno applicato sanzioni per un totale di 33 mila euro. Le forze dell’ordine continuano a presidiare il territorio per fermare il gioco illegale.
Nella tarda mattinata odierna, a Villa di Briano, i Carabinieri della Stazione di Frignano, operando in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un mirato controllo presso un esercizio pubblico del centro cittadino, nell’ambito delle attività istituzionali volte al contrasto del gioco illecito e alla tutela della. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
