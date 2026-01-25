Slot accese fuori orario | stangato il bar Stella

I carabinieri di Padova hanno recentemente intensificato i controlli per contrastare le attività illegali, come l’uso di slot machine fuori orario. Nell’ambito di queste operazioni, il bar Stella è stato sanzionato per aver violato le normative sulle slot. Queste azioni rientrano in un più ampio impegno di prevenzione volto a garantire il rispetto delle leggi e la sicurezza pubblica nella provincia.

I carabinieri della stazione di Pionca di Vigonza ieri 25 gennaio hanno svolto un servizio rinforzato tra i territori di competenza. A finire nei guai i gestori cinesi del locale a cui è stata elevata una sanzione di 2.500 euro. Sono state 266 persone identificate e 165 veicoli controllati Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa da parte dei carabinieri del comando provinciale di Padova. Nelle ultime settimane, i militari della stazione di Pionca di Vigonza hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a fornire una risposta energica al fenomeno dei reati predatori e qualsiasi altra forma di reato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

