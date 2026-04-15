Slitta il rientro! | Napoli che guaio per Conte in vista della Lazio

Dopo il ko subito durante la partita precedente, il capitano del Napoli non potrà partecipare alla prossima gara contro la Lazio. Giovanni Di Lorenzo sta ancora seguendo un percorso di recupero e non sarà disponibile prima della fine di aprile. Questa assenza rappresenta un problema per la squadra, che dovrà affrontare la sfida senza il suo leader in difesa. La data di rientro rimane fissata per il momento a fine mese.

Giovanni Di Lorenzo non sarà disponibile per la sfida contro la Lazio. Il capitano del Napoli continua il recupero dall’infortunio e il suo ritorno è previsto solo a fine aprile. Di Lorenzo: l’assenza che si prolunga fino ad aprile. Come rivela il Corriere dello Sport, Antonio Conte deve rinunciare ancora al suo capitano per la prossima sfida al Maradona. Di Lorenzo resta fuori dai giochi e la sua guarigione richiede più tempo del previsto. Gli azzurri dovranno affrontare la Lazio senza il loro leader difensivo, una perdita significativa per il sistema tattico del tecnico leccese, che ha costruito la squadra anche sulla solidità del numero 22.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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