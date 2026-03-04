Napoli che guaio per Conte | doppio forfait contro il Torino

Il Napoli affronta il match contro il Torino senza due giocatori che si sono infortunati durante la settimana. La squadra granata, guidata dal nuovo allenatore Roberto D’Aversa, cerca di mantenere il passo dopo la vittoria contro la Lazio. La partita rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni in vista delle prossime sfide di campionato.

Il Napoli si prepara al delicato match contro il Torino. La squadra granata, dopo aver vinto contro la Lazio, vuole proseguire il trend positivo sotto la guida del neo allenatore Roberto D’Aversa e il Napoli sarà un test importate per capire quali possono essere i risvolti futuri della stagione. Dal canto proprio, il Napoli dopo aver vinto contro il Verona non può permettersi passi falsi all’interno della lotta Champions. Stando a quanto riportato da Sky Sport, non arrivano buone notizie per l’allenatore degli azzurri dall’infermeria. Stan Lobotka non riuscirà a smaltire il fastidio muscolare che l’ha colpito nelle ultime ore, di conseguenza salterà la sfida contro il Torino di D’Aversa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli che guaio, se n’è fatto male un altro: Conte disperatoIl Napoli di Conte continua tra difficoltà e imprevisti che tengono l’ambiente azzurro con il fiato sospeso: si ferma un altro calciatore.

PAGELLE E TABELLINO COPENAGHEN-NAPOLI 1-1: Buongiorno, che guaio. Scott non basta e Conte rischiaIl Napoli butta alle ortiche una occasione enorme di mettere un gran bel mattoncino per andare almeno ai playoff di questa Champions.

NM LIVE - Zaccaria: Napoli, serve ottimismo per la qualificazione Champions, che soddisfazione vedere il gol di Lukaku col Verona, vedrei bene il VAR a chiamataNAPOLI - MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a NAPOLI MAGAZINE LIVE, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da Napo ... napolimagazine.com

Napoli – Torino Primavera 0-1: Azzurrini nei guai, i granata sono solo a -2 adessoSono quattro sconfitte consecutive per il Napoli Primavera in campionato. Gli Azzurrini perdono 0-1 in casa con il Torino: gol di Sandrucci. mondonapoli.it

