Infortunio Gila brutte notizie per Sarri e per la Lazio | slitta il rientro del difensore?

L'infortunio di Gila ha causato un ritardo nel suo ritorno in campo, creando difficoltà per la Lazio e Sarri. Il difensore ha subito un problema muscolare durante l’allenamento e dovrà restare fuori ancora alcune settimane. La squadra dovrà adattarsi senza di lui nelle prossime partite ufficiali, mentre i medici monitorano attentamente la sua condizione. La situazione si complica con la partita contro una delle prime in classifica prevista tra pochi giorni.

