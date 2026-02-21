Infortunio Gila brutte notizie per Sarri e per la Lazio | slitta il rientro del difensore?
L'infortunio di Gila ha causato un ritardo nel suo ritorno in campo, creando difficoltà per la Lazio e Sarri. Il difensore ha subito un problema muscolare durante l’allenamento e dovrà restare fuori ancora alcune settimane. La squadra dovrà adattarsi senza di lui nelle prossime partite ufficiali, mentre i medici monitorano attentamente la sua condizione. La situazione si complica con la partita contro una delle prime in classifica prevista tra pochi giorni.
Infortunio Conceicao, non arrivano buone notizie dalla Continassa: slitta ancora il rientro del portoghese. La nuova dataL'infortunio di Conceicao continua a preoccupare la Juventus, con il portoghese che non ha ancora superato l’affaticamento muscolare.
Infortunio Casale, brutte notizie per Italiano: lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per il difensore! Ecco quando tornerà in campoBrutte notizie per il Bologna e l'allenatore Italiano: Nicolò Casale si è infortunato al bicipite femorale sinistro, con una lesione di basso grado.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’infortunio a Raspadori è serio: Jack rischia di saltare la semifinale d’andata di Coppa Italia.
