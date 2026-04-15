Slip dress 8 modelli satinati per la primavera

Per la stagione primaverile, sono disponibili otto modelli di slip dress in tessuto satinato. Questi vestiti, che richiamano la lingerie, possono essere indossati sia da soli che sotto giacche o blazer. La loro versatilità permette di creare look diversi, combinando eleganza e praticità. I modelli scelti sono pensati per adattarsi alle diverse occasioni e preferenze di stile.

La sua silhouette (nonché il suo nome) deriva dalla tradizionale sottoveste da notte, spesso realizzata in seta o in materiali simili. E poiché nella moda non ci sono confini, lo slip dress è uscito dalle pareti della camera da letto per catapultarsi nelle vie cittadine, dove è stato rivisitato in chiave minimal-chic. In bianco o in nero, con qualche eccezione cromatica più accesa, si è impreziosito attraverso ricami e inserti di pizzo, puntando tutto sull'effetto vedo-non-vedo tipico della lingerie. Le trendsetter più audaci lo indossano come fosse un normale vestito, senza soprabiti o capispalla: in questo caso è la lunghezza midi quella più adatta, perfetta per mettere in risalto le forme del corpo senza scoprire troppo.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Slip dress, 8 modelli satinati per la primavera Walmart Budget Friendly New Spring Haul 2026 Slip dress anche d’inverno come Rocio Munoz Morales: 12 modelli da comprare subitoSensuale senza essere mai scontato, essenziale eppure ricco di personalità, lo slip dress è uno dei capi più versatili che puoi mettere nel tuo... Irina Shayk a Sanremo 2026, slip dress e mongolia bianca per la conferenza stampa del festivalPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.