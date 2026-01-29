Slip dress anche d’inverno come Rocio Munoz Morales | 12 modelli da comprare subito

La fashion influencer Rocio Munoz Morales sfoggia lo slip dress anche in inverno, dimostrando quanto questo capo sia versatile e adatto a ogni stagione. Sono dodici i modelli che si possono trovare in negozio e che vale la pena comprare subito, tra eleganza semplice e un tocco di sensualità. Lo slip dress si conferma un must-have per chi cerca stile e praticità senza rinunciare alla personalità.

Sensuale senza essere mai scontato, essenziale eppure ricco di personalità, lo slip dress è uno dei capi più versatili che puoi mettere nel tuo guardaroba. Se in passato lo associavamo solamente all’estate, oggi è il protagonista di tantissimi look invernali riuscitissimi. Merito di un layering intelligente e di contrasti ben studiati. Ce lo dimostra Rocio Munoz Morales che su Instagram è favolosa con indosso uno slip dress da sogno. L’attrice non rinuncia a indossare questo capo anche nella stagione fredda, dimostrando che basta il giusto equilibrio tra leggerezza e struttura per ottenere outfit sofisticati e contemporanei. 🔗 Leggi su Dilei.it

