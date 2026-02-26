Irina Shayk ha partecipato a Sanremo 2026, presentandosi con un abito semplice ma d’effetto durante la conferenza stampa del festival. La modella ha scelto uno stile minimal, con un vestito bianco e un look essenziale che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza ha catturato l’interesse di chi seguiva l’evento, lasciando un’impressione duratura.

Questa sarà la prima volta di Irina Shayk in una televisione italiana. Una strada risultata irresistibile per tantissime top model prima di lei. Parliamo di Valeria Mazza, Eva Herzigova, Laetitia Casta, Vittoria Ceretti, solo per fare qualche nome a cui aggiungiamo quello di Bianca Balti che scenderà in pedana di nuovo nella serata dedicata alle cover. Difficile fare previsioni sulle scelte che la modella ha compiuto per il Festival. Si parla di Giorgio Armani perché alla maison è storicamente legata, un discorso che si può fare anche per quanto riguarda Versace e Dolce&Gabbana.

© Vanityfair.it - Irina Shayk a Sanremo 2026, slip dress e mongolia bianca per la conferenza stampa del festival

Temi più discussi: Aspettando Irina Shayk a Sanremo: tutti i look delle modelle sfoderati negli anni sul palco dell'Ariston. Ovvero: quando il Festival è una sfilata di moda; Irina Shayk: lo stile della co-conduttrice del Festival di Sanremo in 7 look favolosi; Mio padre era un minatore, coltivavamo verdure per sopravvivere. Spero che a Sanremo non mi facciano cantare, non so ancora leggere le note: parla Irina Shayk; Irina Shayk: I 40 anni sono i nuovi 20. Al pianoforte fin da bambina, mia madre era insegnante di musica.

