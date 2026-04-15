Sleep Inertia | cos' è e perché ci si sente intontiti al risveglio

L'inerzia del sonno è una condizione che si verifica al risveglio, caratterizzata da sensazioni di intontimento e disorientamento. Questa condizione è legata a processi fisiologici che si verificano durante il passaggio tra il sonno e la veglia. Quando si interrompe il ciclo di sonno, il cervello impiega alcuni minuti per tornare a uno stato di piena lucidità. La sensazione di stordimento può durare anche più a lungo, a seconda delle circostanze.

Ti è mai capitato di svegliarti e sentirti intontito o disorientato? Non preoccuparti, questa sensazione comune ha un nome scientifico e una precisa causa fisiologica: si chiama inerzia del sonno (sleep inertia).Questo fenomeno è strettamente legato al sonno REM, la fase del ciclo del sonno in.🔗 Leggi su Baritoday.it

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