La paura verso i poveri sta crescendo anche in Italia. Sempre più persone evitano i senzatetto e guardano con diffidenza chi vive in condizioni di disagio. La situazione si fa sentire nelle strade delle città, dove l’odio e l’intolleranza aumentano di pari passo con i casi di emarginazione.

Paura, odio, intolleranza ed emarginazione crescono ormai in quasi tutto il mondo, anche nelle città e nei paesi italiani. Episodi di razzismo, ma anche molte azioni violente sono rivolte ai più poveri della società. Siamo sicuri che si tratti unicamente di xenofobia, che comunque esiste e persiste, e che non ci sia un altro aspetto da tenere conto? La parola aporofobia fa riflettere su come la paura e il rifiuto che generano indifferenza e odio possono essere generati non soltanto dalla provenienza degli individui, ma anche dalla loro capacità economica. Cos'è l'aporofobia. Il termine aporofobia deriva dal greco áporos, " povero, senza risorse", e phobos, che significa paura.

© Robadadonne.it - Aporofobia: cos’è la paura verso i poveri e perché ci riguarda tutti

