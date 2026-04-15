Skea Ipcc ' poco da governi contro la CO2 più si tarda più costa'

Secondo il rapporto pubblicato dall’Ipcc, i governi hanno poche possibilità di ridurre le emissioni di CO2 nel breve termine, e ogni ritardo comporta costi maggiori. Si stima che superare ancora il limite di 1,5 gradi Celsius rispetto ai livelli preindustriali sia quasi inevitabile nel prossimo futuro. Tuttavia, gli esperti precisano che non si è ancora raggiunto un punto di non ritorno definitivo.

"E' quasi inevitabile" superare ancora, "nel breve periodo, il limite di 1,5 gradi" di aumento medio della temperatura, ma "non siamo ancora a un punto di non ritorno definitivo. In linea teorica, è possibile raffreddare la Terra nel lungo termine, soprattutto rimuovendo l'anidride carbonica dall'atmosfera. Tuttavia, ci vogliono sforzi ancora in gran parte da sviluppare e le attuali azioni dei governi non sono sufficienti. La priorità resta ridurre drasticamente e velocemente le emissioni. Più si rimanda più aumentano i costi". A dirlo è il presidente dell' Ipcc, Jim Skea, a Roma in questi giorni riunito con 150 esperti del panel intergovernativo di scienziati delle Nazioni Unite per avviare i lavori del 'Rapporto metodologico 2027' proprio sulle tecnologie di rimozione dell'anidride carbonica, cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio.🔗 Leggi su Lanazione.it

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