Sispi sindacati attaccano il Comune | Alla società solo 3,5 milioni su 24 di fondi destinati al digitale

Il sindacato Sispi denuncia che il Comune di Palermo ha destinato solo 3,5 milioni di euro su un totale di 24 milioni di fondi previsti per il digitale. La vertenza si arricchisce di un nuovo capitolo, con il sindacato che accusa l’amministrazione di smentire le delibere approvate in precedenza. La questione riguarda l’assegnazione delle risorse e le modalità di distribuzione dei fondi destinati ai progetti digitali.

“La vertenza Sispi si arricchisce di un capitolo paradossale: l’amministrazione comunale di Palermo sta di fatto sconfessando i propri atti deliberativi. Nonostante l’approvazione del piano industriale 2025-2027 (confermato dalla delibera di Giunta del gennaio 2025), il Comune sta svuotando la.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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