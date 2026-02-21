Foligno è agitazione generale al Comune | sindacati | Uffici allo stremo rischio servizi e fondi Pnrr

A Foligno, il Comune affronta una crisi di personale che mette a rischio i servizi pubblici e i fondi del Pnrr. Le rappresentanze sindacali hanno deciso di proclamare lo stato di agitazione, denunciando che gli uffici sono al collasso e non riescono più a gestire le richieste dei cittadini. La situazione si aggrava con l’aumento delle richieste di intervento e la carenza di risorse umane. La tensione tra dipendenti continua a salire, creando preoccupazione tra gli utenti.

Cresce la tensione tra i dipendenti di Palazzo Orfini a Foligno, dove le rappresentanze sindacali unitarie e le segreterie provinciali di Uil fpl, Fp Cgil, Cisl fp e Usb hanno ufficialmente proclamato lo stato d'agitazione del personale del Comune di Foligno. La mossa, annunciata nelle scorse ore, ha l'obiettivo di sollecitare un confronto serrato con l'Amministrazione, ormai considerato improrogabile. Per questo, le sigle sindacali hanno chiesto l'intervento della Prefettura per attivare il tentativo di conciliazione obbligatorio per i servizi pubblici essenziali. Alla base della decisione, spiegano i sindacati in una nota congiunta, c'è un clima di stallo che va avanti da mesi.

Servizi educativi del Comune, sindacati in stato di agitazione: "Subito un tavolo in prefettura"I servizi educativi del Comune sono al centro di una crisi aperta, con i sindacati in stato di agitazione.

Asili nido, il Pnrr arranca: tra ritardi, fondi europei non spesi e servizi pubblici a rischioIl Piano nazionale di ripresa e resilienza affronta sfide significative nel settore degli asili nido e dei servizi per l’infanzia.

