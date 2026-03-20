Niscemi i primi 20.000 euro della campagna Una polizza per un mattone arrivano al Comune | fondi destinati alla ricostruzione della scuola danneggiata dalla frana di gennaio

A Niscemi, il Comune ha ricevuto i primi 20.000 euro della campagna “Una polizza per un mattone”, destinati alla ricostruzione della scuola danneggiata dalla frana di gennaio. La frana, causata dalle intense piogge del ciclone Harry, ha provocato danni significativi e rappresenta uno dei dissesti idrogeologici più gravi verificatisi in Sicilia negli ultimi decenni.

La frana di Niscemi, innescata dalle piogge torrenziali del ciclone Harry, ha rappresentato uno degli eventi di dissesto idrogeologico più gravi registrati in Sicilia negli ultimi decenni. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Niscemi: la croce simbolo, danneggiata dalla frana di gennaio, torna alla comunità grazie a robot e soccorsi.La comunità di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha riaccolto un elemento fondamentale della sua identità: la croce danneggiata dalla frana che... Leggi anche: Niscemi, la ricostruzione dei primi giorni della frana che ha distrutto mezzo paese Tutti gli aggiornamenti su Niscemi i primi 20 000 euro della... Temi più discussi: Frana di Niscemi: parola agli esperti nominati dal Dipartimento di Protezione Civile; Frana Niscemi, dissesto continua. Geologi: Impossibile stabilizzare il fronte; Per i 900 abitanti rimasti sfollati a Niscemi non è facile trovare una casa; Nuovo appuntamento con Vanina - Un vicequestore a Catania. Mediass consegna i primi 20.000 euro per la ricostruzione della scuola di NiscemiL’assegno, rappresentativo della prima tranche dei fondi raccolti, è stato consegnato nelle mani del Sindaco di Niscemi, Massimiliano Valentino Conti, da Gianluca Graziani, Amministratore Delegato di ... insurzine.com Frana Niscemi e maltempo in Sicilia, arrivano i primi aiuti: 1.200 imprese riceveranno fino a 20mila euroDalla prossima settimana partirà l’erogazione dei contributi alle imprese colpite dalla frana di Niscemi e dal ciclone Harry. Sono circa 1.200 le domande presentate tramite Irfis. Stanziati 32 milioni ... corrieretneo.it Ristori bloccati a Niscemi per alcune attività commerciali danneggiate dalla frana che non ricadono più in zona rossa. Ad oggi, su 59 richieste pervenute ne sono state liquidate 20. Sopralluogo dei tecnici Irfis Donata Calabrese - facebook.com facebook Neanche il tempo di riprendersi dalla frana e Niscemi si ritrova a temere un attacco al Muos. Il sistema di comunicazioni satellitari è un potenziale bersaglio di guerra. x.com