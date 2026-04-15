A maggio dello scorso anno, una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto in vetrina un cartello con la scritta

A maggio dello scorso anno una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto un cartello in ebraico con la scritta gli "Israeliani sionisti non sono benvenuti qui", provocando polemiche politiche e anche la denuncia da parte del consigliere di Azione ed esponente della Comunità ebraica Daniele Nahum". "Oggi mi è stato notificato l’atto con cui il pm chiede l’archiviazione della mia denuncia - spiega in una nota il consigliere -. Nonostante il pm scriva che il reato potrebbe configurarsi, nella sua richiesta si legge che non vi sarebbe alcuna prova certa che a esporre il cartello siano stati i proprietari. Non si esclude neanche l’ipotesi che possano averlo messo soggetti terzi a loro insaputa, dato che i titolari probabilmente non conoscono l’ebraico".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sionisti non benvenuti. Il cartello in vetrina. Il pm: "Da archiviare"

Milano, cartello ‘sionisti non benvenuti’: pm chiede l’archiviazioneMILANO, 14 APR – A maggio dello scorso anno una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto un cartello in ebraico con la scritta ‘Israeliani...

“Israeliani non benvenuti”, sul cartello antisemita in vetrina a Milano la Procura archivia tutto. È polemica: licenza di discriminareUn Pm del Tribunale di Milano ha archiviato la denuncia del consigliere comunale milanese, Daniele Nahum, nei confronti del titolare di una merceria...