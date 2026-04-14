A maggio dello scorso anno, una merceria di via Statuto a Milano aveva affisso un cartello con scritto “sionisti non benvenuti”. L’episodio aveva suscitato polemiche e proteste, portando all’intervento delle autorità giudiziarie. Ora, il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo che non ci siano elementi sufficienti per procedere con l’accusa. La vicenda resta al centro di dibattiti pubblici e legali sulla libertà di espressione.

MILANO, 14 APR – A maggio dello scorso anno una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto un cartello in ebraico con la scritta ‘Israeliani sionisti non sono benvenuti qui’, provocando polemiche politiche e anche la denuncia da parte del consigliere di Azione ed esponente della Comunità ebraica Daniele Nahum. “Oggi mi è stato notificato l’atto con cui il pm chiede l’archiviazione della mia denuncia – spiega in una nota il consigliere -. Nonostante il pm scriva che il reato potrebbe configurarsi, nella sua richiesta si legge che non vi sarebbe alcuna prova certa che a esporre il cartello siano stati i proprietari. Non si esclude neanche l’ipotesi che possano averlo messo soggetti terzi a loro insaputa, dato che i titolari probabilmente non conoscono l’ebraico”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Milano, cartello ‘sionisti non benvenuti’: pm chiede l’archiviazione

Revenge porn all’ex, pm chiede archiviazione per un egiziano perché è all’esteroCATANIA, 24 MAR – E’ indagato per stalking e revenge porn, ma non può essere rinviato a giudizio perché vive all’estero ed è destinatario di un...

Ginnastica ritmica nella bufera. Allenatrice accusata di abusi. Il pm chiede l’archiviazioneUn vero e proprio tsunami si è abbattuto sulla società Ginnastica Estense Otello Putinati di Ferrara dopo il procedimento federale che riguarda...

Temi più discussi: A Milano per il cartello 'sionisti non benvenuti' il pm chiede l'archiviazione; Xi presenta un piano in 4 punti per la pace al principe emiratino Bin Zayed; Machado incontra Macron che dà il suo sostegno alla transizione in Venezuela.

A Milano per il cartello ‘sionisti non benvenuti’ il pm chiede l’archiviazione– MILANO, 14 APR – A maggio dello scorso anno una merceria di via Statuto a Milano aveva esposto un cartello in ebraico con la scritta ‘Israeliani sionisti non sono benvenuti qui’, provocando polemich ... espansionetv.it

Cartello antisemita a un negozio, chiesta l'archiviazione dopo la denuncia di due consiglieriLa procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per la vicenda del cartello Israeliani sionisti non sono benvenuti qui, in lingua ebraica, affisso alla vetrina di una merceria del centro cittadino, ... milanotoday.it

Busy week: Sat: Bergamo Sun: Milano Mon: Zürich Tues: Madrid Wed: Thurs: Fri: x.com

REWIND MEGARALLY MILANO-CONEGLIANO GAME-2 2022 "Waiting For" Final Playoff Game-1 Conegliano - Milano, Saturday 11th of April, watch che best rallies of Game-1 in Playoff 2022 Which was your favourite player in that Finals Game-2 Playo - facebook.com facebook