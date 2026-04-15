Sinner vince per la prima volta Monte Carlo e si rifà vivo dopo 4 anni un bimbo cui firmò una pallina

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro anni, Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Monte Carlo, tornando a vincere nel torneo monegasco. Poco prima dell’inizio della competizione, il tennista aveva firmato una pallina a un bambino di due anni, che oggi si è fatto nuovamente vedere tramite un video condiviso dalla madre, in occasione della vittoria di Sinner. La storia tra il giocatore e il giovane fan si ripete in un momento speciale.

Sono passati quattro anni da quando Sinner firmò a Monte Carlo una pallina a un bimbo di due anni. Oggi quel bambino si rifà vivo con un video pubblicato dalla mamma dopo la vittoria di Jannik nel torneo monegasco.🔗 Leggi su Fanpage.it

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