Gemma torna con me Clamoroso a Uomini e Donne | dopo 11 anni lo storico cavaliere si rifà vivo

Dopo oltre otto anni di silenzio, il cavaliere di Uomini e Donne ha annunciato di voler tornare con Gemma Galgani. La loro prima occasione di incontro risale a gennaio 2015, quando si sono seduti insieme nel programma e hanno dato inizio a un percorso che ha durato circa un anno e mezzo, caratterizzato da diversi momenti di tensione e di complicità. Ora, il cavaliere ha fatto sapere di voler riprendere la relazione.

Nel gennaio 2015 Gemma Galgani e il cavaliere si incontrano a Uomini e Donne e accendono il Trono Over: un anno e mezzo di alti e bassi, fino alla rottura e a uno speciale in prima serata. Nel 2018 il “gabbiano” lascia il programma e, per anni, non risparmia frecciate alla sua ex. Poi, nel 2023, cambia tono e dice perfino che la rivedrebbe. Ora arriva la svolta: secondo Eva Tremila, l’uomo avrebbe lanciato un vero appello. “Clamoroso, il gabbiano di Uomini e Donne vuole riprendersi Gemma Galgani. Ha detto che è disposto a dare una seconda possibilità alla loro storia“. E al settimanale l’ex cavaliere rilancia con parole nette: “Ho cambiato idea, adesso vorrei riprovarci. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

