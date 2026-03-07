Torna con me Gemma | clamoroso a Uomini e Donne dopo 11 anni lo storico cavaliere si rifà vivo

Dopo 11 anni, uno dei cavaliere storici di Uomini e Donne ha deciso di tornare a parlare in pubblico. Ha rivolto un appello rivolto a Gemma Galgani, riaccendendo l’attenzione sul suo coinvolgimento nel trono over del programma. La sua dichiarazione ha attirato l’interesse dei fan, che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda. La sua presenza in studio potrebbe portare a nuovi risvolti nella storia.

Una storia che ha segnato il trono over di Uomini e Donne potrebbe riaprirsi a sorpresa. Dopo 11 anni dal primo incontro in studio, lo storico cavaliere legato a Gemma Galgani torna a far parlare di sé con un appello che sta già facendo discutere i fan del programma. Il loro percorso inizia nel gennaio 2015: un rapporto intenso, fatto di avvicinamenti e strappi, durato circa un anno e mezzo, fino alla rottura e a uno speciale in prima serata. Nel 2018 lui lascia la trasmissione e, negli anni successivi, non risparmia frecciate alla sua ex. Poi, nel 2023, il cambio di tono: arriva persino a dire che la rivedrebbe.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti spiazza tutti: Gemma, riproviamoci, torna con me!L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, lancia un appello alla dama più famosa della tv e sua nota ex fidanzata, Gemma Galgani. comingsoon.it

Uomini e Donne, Giorgio Manetti si rifa sotto con Gemma: Torna con meGiorgio Manetti pronto a riprendersi la dama di Uomini e Donne I protagonisti del ... msn.com

