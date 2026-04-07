Riccardo Piatti, allenatore di tennis, ha commentato sulla possibilità di sfidare i giocatori Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sulla terra battuta. Nel corso di un'intervista, ha analizzato le caratteristiche e le potenzialità dei due atleti, sottolineando le loro prestazioni recenti e le sfide che potrebbero incontrare nei prossimi tornei sulla superficie. Piatti ha anche parlato delle strategie di gioco più adatte per affrontarli.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno facendo incetta di titoli e punti sull’ATP Tour nella stagione 2024. Alcaraz ha aperto l’anno con una straordinaria striscia di 16 vittorie consecutive, conquistando i titoli all’Australian Open e al Qatar Open. Questa prestazione lo ha consolidato come uno dei principali contendenti per i prossimi tornei di tennis. Non da meno, Jannik Sinner ha risposto in grande stile, completando l’eccezionale “Sunshine Double” con vittorie consecutive a Indian Wells e Miami. Solo altri sette giocatori nella storia hanno raggiunto questo obiettivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chi può sfidare Alcaraz e Sinner sulla terra battuta? La risposta di Riccardo Piatti.

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Alcaraz e Sinner sono un livello sopra gli altri: a loro per fare lo switch basta poco. Alcaraz sul rosso ha una facilità di adattamento maggiore, a Jan potrebbe servire più tempo”. Riccardo Piatti, uno dei coach più esperti e stimati del circuito, spiega che la terra - facebook.com facebook

Riccardo Piatti ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato un retroscena del 2021… “Allenare un numero uno o due del mondo è stressante: vuol dire far ruotare la propria vita intorno alle esigenze del giocatore. Penso che Darren si ri x.com