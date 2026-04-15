Sinner scatenato a Montecarlo canta ‘We are the Champions’ con Laila

A Montecarlo, il tennista italiano ha ottenuto la sua prima vittoria al Masters 1000 del Principato, sconfiggendo in finale il suo avversario di classifica superiore. Dopo l’incontro, ha cantato ‘We are the Champions’ insieme a Laila, mentre il pubblico ha assistito entusiasta alla sua prestazione. Questa vittoria ha portato il giocatore a raggiungere la posizione più alta della classifica mondiale.

(Adnkronos) – Jannik Sinner scatenato a Montecarlo. Il tennista azzurro ha vinto, per la prima volta in carriera, il Masters 1000 del Principato battendo Carlos Alcaraz in finale e tornando così numero 1 del mondo. Nelle ore immediatamente successive alla finale, Sinner si è lasciato andare a una festa senza freni, che dalla piscina del. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Jannik Sinner e Laila, nessun bacio: attimi di gelo in tribuna a Montecarlo Sinner e Laila festeggiano in un ristorante: "We are the Champions"Jannik Sinner ha celebrato in un locale con Laila Hasanovic il successo di Montecarlo contro Alcaraz. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Atp Montecarlo, Sinner: Oggi molto solido. Alcaraz? Affrontarlo prima di Parigi un test importante; Sinner-Alcaraz gratis in TV, la finale di Montecarlo 2026 in diretta in chiaro: chi la trasmette. Mossa a sorpresa di Sky; Montecarlo: Sinner sfida Alcaraz in finale. In palio il primo posto nella classifica mondiale. Quando e a che ora; ATP Montecarlo 2026, Sinner e Alcaraz ai quarti perdendo un set. Avanti Zverev, Vacherot sogna. Sinner 'principesco', trionfa a Montecarlo e torna sul trono del tennisJannik Sinner si riprende il numero 1 Atp nella maniera per lui più bella. ansa.it Sinner a Montecarlo, che fastidio Gravina e le frasi sui dilettanti: Alcaraz torna a farsi vedere con RaducanuSinner a Montecarlo, che fastidio Gravina e le frasi sui dilettanti: tifosi di Jannik scatenati sui social. Intanto Alcaraz torna a farsi vedere con Raducanu. sport.virgilio.it Charlotte Casiraghi evita l'imbarazzo facendo sparire Nicolas Mathieu, il fidanzato malvisto da sua madre Carolina. Ma il tifo per Sinner è stato scatenato. A differenza di una gelida Charlene di Monaco, che sembrava essersi scomodata per assistere alla final - facebook.com facebook #Sinner- #Zverev: sfida per la finale a Montecarlo. Jannik scatenato, altro break, 3-0 x.com