Jannik Sinner e Laila Hasanovic hanno festeggiato insieme in un ristorante, cantando

Jannik Sinner ha celebrato in un locale con Laila Hasanovic il successo di Montecarlo contro Alcaraz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner e Laila festeggiano in un ristorante: "We are the Champions"

Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic lo abbandona in AustraliaMatch dopo match continua l’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open 2026.

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Jannik Sinner vince a Monte Carlo, sugli spalti c’è Laila Hasanovic: chi è la fidanzata del numero unoLa modella danese era nel box del tennista: le inquadrature l’hanno colta più volte durante la finale, attenta al match ... vanityfair.it

Patrick Mouratoglou, ex coach di Serena Williams e di altri campioni di tennis, paragona Jannik Sinner a Rafa Nadal piuttosto che a Novak Djokovic: https://fanpa.ge/74213 - facebook.com facebook

In questi giorni si sta dibattendo circa la presenza di Jannik SINNER nel “Mutua Madrid Open”, quarto evento Masters 1000 della stagione. L’attuale numero uno al mondo, dopo essersi imposto con autorevolezza nel torneo di Monte Carlo, si è preso qualche x.com