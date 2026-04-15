Sinner e Laila festeggiano in un ristorante | We are the Champions

Da gazzetta.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner e Laila Hasanovic hanno festeggiato insieme in un ristorante, cantando

Jannik Sinner ha celebrato in un locale con Laila Hasanovic il successo di Montecarlo contro Alcaraz.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sinner e Laila festeggiano in un ristorante: "We are the Champions"

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