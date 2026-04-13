Durante una partita a Montecarlo, si è assistito a un episodio di tensione tra il tennista e una donna presente in tribuna. Dopo un punto importante, i due non si sono scambiati alcun bacio o gesto affettuoso, lasciando trasparire una certa freddezza. La scena si è svolta sotto gli occhi di pubblico e fotografi, senza che ci siano stati commenti ufficiali o spiegazioni, lasciando spazio a diverse interpretazioni.

C’è un momento, in certe vittorie, che vale più del trofeo. Non è il rovescio vincente, non è il match point. È quello che succede subito dopo. E, a Monte Carlo, Jannik Sinner lo ha mostrato senza filtri. Ha battuto Carlos Alcaraz, 7-6 6-3, si è preso il Principato e pure un pezzo di storia. Primo grande titolo sulla terra (prima solamente il 250 di Umago nel 2022, sempre contro Alcaraz), proprio contro quello che sul rosso sembrava intoccabile. Unico, insieme a Djokovic, a vincere il “ Sunshine Double ” e Monte Carlo uno in fila all’altro. Terzo titolo Masters 1000 consecutivo della stagione, il quarto contando anche Parigi, ovvero l’ultimo del 2026.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Laila, nessun bacio: attimi di gelo in tribuna a Montecarlo

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