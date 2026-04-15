Dopo aver vinto il suo primo torneo Masters 1000 battendo in finale il favorito, Jannik Sinner ha festeggiato a Montecarlo con un evento caratterizzato da tuffi in piscina e musica dei Queen. La vittoria ha portato il tennista italiano a vivere momenti di grande gioia con amici e supporter, tra celebrazioni nelle vie della zona e momenti di svago nel circolo locale. La giornata si è conclusa con un clima di entusiasmo e festeggiamenti.

Il trionfo nel Principato ha dato il via a una celebrazione travolgente per Jannik Sinner, che dopo aver conquistato il suo primo Masters 1000 battendo Alcaraz in finale, si è lasciato andare a festeggiamenti euforici tra la piscina del circolo di Montecarlo e i locali della zona. L’azzurro, che grazie a questo successo torna ufficialmente al vertice del ranking mondiale, ha condiviso momenti di pura con il proprio gruppo di amici, la famiglia e il team tecnico. Dalla conquista del Court Rainier III ai festeggiamenti in città. La vittoria sul campo monegasco ha segnato un punto di svolta nella stagione del tennista, ma le immagini più suggestive sono arrivate nelle ore successive alla conclusione dell’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner numero 1: festa euforica a Montecarlo tra tuffi e Queen

Sinner-Humbert, esordio devastante a Montecarlo tra record e sensazioni forti

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