Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo torneo di questa categoria sulla terra rossa della stagione. Con questa prestazione, il tennista italiano si è qualificato alle fasi finali della competizione, consolidando anche la prima posizione nella classifica mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha così ottenuto l'accesso alle prossime sfide.

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. L'azzurro si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 32'. Per un posto in finale Sinner, alla sua quarta semifinale nel Principato (perse nel 2023 e 2024), se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. "Un passo in avanti oggi, è stata una partita dura, ho cercato di stare lì mentalmente. Sapevo che avrei dovuto migliorare un servizio, sono contento del risultato. Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero uno

Atp Montecarlo 2026, Sinner batte Auger-Aliassime in due set e vola in semifinale. Numero uno più vicinoRoma, 10 aprile 2026 – Jannik Sinner spazza via Felix Auger-Aliassime nei quarti del Masters 1000 Atp di Montecarlo e vola in semifinale, dove...

Atp Montecarlo, Sinner torna numero 1 al mondo in 3 casi: le combinazioniJannik Sinner ha la grande occasione di tornare al primo posto del ranking Atp superando Carlos Alcaraz in classifica: tutte le combinazioni nella...

Temi più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Atp Monte-Carlo, Sinner batte Humbert e va agli ottavi. Ok Berrettini; Montecarlo, scattano i quarti di finale. Ecco quando gioca Sinner; ATP Monte Carlo 2026: Sinner e gli italiani in tabellone, dove vederlo in tv.

Atp Montecarlo: in campo Sinner-Auger-Aliassime 6-3, 5-4 - DIRETTADopo la sofferta vittoria di ieri contro il ceco Tomas Machac, Jannik Sinner torna in campo a Montecarlo, nei quarti di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. ansa.it

Sinner-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l'azzurro Jannik Sinner scende in campo ancora una volta in singolare, e lo fa nel match che mette in palio un ... oasport.it

è ! Ai quarti di finale dell’Atp di Montecarlo, Sinner supera Auger-Aliassime in due set (3-6;4-6) e vola in semifinale. Ad attenderlo ci sarà Zverev #CorrieredelloSport #atpmontecarlo #Sinner #AugerAliassime x.com

Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook