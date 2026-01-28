Dopo aver raggiunto ancora una volta i quarti di finale agli Australian Open, Jannik Sinner si trova ad affrontare una dura prova anche fuori dal campo. La sua fidanzata, Laila Hasanovic, lo ha lasciato in Australia, lasciando il tennista italiano a gestire da solo le emozioni e le sfide del torneo. Mentre Sinner si concentra sui match, il suo cuore è diviso tra la racchetta e questa novità personale che potrebbe influenzare la sua corsa al titolo.

Match dopo match continua l’avventura di Jannik Sinner agli Australian Open 2026. L’obiettivo dell’azzurro è chiaro: vincere per il terzo anno consecutivo il Grand Slam di Merlbourne. Ma tra smash e punti decisivi non è di certo passata inosservata un’assenza importante: quella di Laila Hasanovic, da quasi un anno fidanzata dell’altoatesino. Che fine ha fatto la modella danese? Sinner, perché la fidanzata Laila Hasanovic non è in Australia. Jannik Sinner e Laila Hasanovic non si mostrano insieme da qualche settimana. La loro è sempre stata una storia vissuta con discrezione, lontana dai riflettori e dalle dichiarazioni a effetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic lo abbandona in Australia

