Sinner consolida la vetta del ranking ATP | fino a quando sarà n 1 del mondo sicuro e il prossimo crocevia con Alcaraz

Jannik Sinner mantiene la posizione di numero 1 nel ranking ATP almeno fino a lunedì 4 maggio, data in cui verrà aggiornato il ranking al termine del torneo Masters 1000 di Madrid. La sua permanenza in vetta è garantita fino a quella data e il prossimo confronto con il giocatore spagnolo Alcaraz rappresenta un punto di svolta per la classifica.

Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo con certezza almeno fino a lunedì 4 maggio, quando verrà aggiornato il ranking ATP alla conclusione del Masters 1000 di Madrid. Il fuoriclasse altoatesino si è ripreso lo scettro dopo aver trionfato al Masters 1000 di Montecarlo e ora primeggia con 13.350 punti, facendo affidamento su 90 lunghezze di vantaggio nei confronti di Carlos Alcaraz: lo spagnolo avrebbe avuto la possibilità di operare il controsorpasso vincendo il torneo ATP 500 di Barcellona, ma ha deciso di ritirarsi alla vigilia degli ottavi di finale e dunque il nostro portacolori non rischierà di essere scavalcato. Il 22enne, sconfitto...🔗 Leggi su Oasport.it

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