Sinner-Alcaraz oggi la finale all’Atp Montecarlo 2026 | in palio anche la vetta del ranking – La diretta

Oggi si svolge la finale dell’ATP Montecarlo 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due dei tennisti più in vista del momento. Per la prima volta nel 2026, i due si affrontano in una partita che vede in palio anche la posizione più alta del ranking mondiale. L’incontro si tiene sul campo principale del torneo, con molti appassionati che attendono con curiosità di seguire il confronto tra i due campioni.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, dominatori del tennis mondiale, si affrontano per la prima volta nel 2026 oggi, 12 aprile, nella finale dell’ Atp Montecarlo 2026. In palio, oltre al titolo nel torneo, c’è anche il numero 1 del ranking mondiale, attualmente occupato dallo spagnolo. In caso di vittoria, l’altoatesino lo scalzerebbe dalla vetta. Just two minutes apart? #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com4hwRS8feSZ — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 11, 2026 Sinner-Alcaraz: la finale dell'Atp Montecarlo 2026 in diretta Inizio diretta: 120426 15:10 Fine diretta: 120426 18:00 15:14 120426 Al via il match, Alcaraz al servizio e subito 1-0 È lo spagnolo il primo a servire in questa finale.🔗 Leggi su Lapresse.it

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LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale, in palio il n.1 del rankingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di...

Sarà Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo. In palio la vetta dal rankingSaranno ancora loro due, Sinner e Alcaraz, a sfidarsi nella prima finale del 2026 che li vede scontrarsi sulla terra rossa di Montecarlo.

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