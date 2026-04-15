Sinner certo di rimanere n1 del mondo | il vantaggio su Alcaraz dopo il ritiro a Barcellona

Dopo il ritiro di Carlos Alcaraz nel torneo ATP 500 di Barcellona, Jannik Sinner ha la certezza di mantenere la posizione di numero uno del mondo per almeno due settimane. La decisione di Alcaraz di abbandonare la competizione ha permesso a Sinner di consolidare il suo primato, in attesa del prossimo appuntamento sul cemento di Madrid, che potrebbe influenzare ulteriormente la classifica ATP.

La notizia del ritiro di Carlos Alcaraz dal torneo ATP 500 di Barcellona regala a Jannik Sinner la certezza di rimanere in vetta al ranking mondiale come minimo per altre due settimane, in attesa del Masters 1000 di Madrid che potrebbe rimescolare le carte in tavola. Lunedì prossimo la classifica vedrà infatti l’azzurro al n.1 con 13.350 punti, 390 in più rispetto al rivale spagnolo. Un vantaggio notevole per il 24enne altoatesino in vista degli ultimi grandi tornei della stagione sulla terra battuta: Madrid (22 aprile-3 maggio), Roma (6-17 maggio) e soprattutto Parigi (24 maggio-7 giugno). Ricordiamo infatti che un anno fa Alcaraz si impose sia agli Internazionali d’Italia che al Roland Garros battendo in finale proprio Sinner, mentre entrambi non giocarono sui campi della Caja Magica madrilena.🔗 Leggi su Oasport.it

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