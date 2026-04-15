Alcaraz si ritira da Atp Barcellona Sinner resta numero 1 del mondo

Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo ATP di Barcellona, mentre Jannik Sinner conferma la sua posizione di numero uno del mondo. La decisione di Alcaraz di abbandonare la competizione è stata comunicata prima dell'inizio delle partite, e la classifica mondiale rimane invariata a favore di Sinner. Nessun aggiornamento sulle motivazioni del ritiro è stato reso pubblico.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz si ritira dal torneo Atp di Barcellona e Jannik Sinner rimane numero 1 del mondo. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, annuncia il forfait per un problema al polso. L'iberico perde così la possibilità di riconquistare il primato nella classifica, perso con la sconfitta contro Sinner nella finale dell'Atp Masters. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Carlos Alcaraz si ritira a Barcellona: “Infortunio più serio del previsto”; Sinner resta n.1 al mondoCarlos Alcaraz ha deciso di abbandonare l’ATP 500 di Barcellona 2026, ritirandosi con un giorno d’anticipo dall’ottavo di finale che avrebbe dovuto... Leggi anche: Alcaraz si ritira da Barcellona: Sinner può arrivare a Roma da numero 1 Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alcaraz shock a Barcellona: ritiro improvviso e Sinner resta numero 1; Infortunio Alcaraz a Barcellona, rischio ritiro? Cos'è successo; Sinner-Alcaraz, sfida infinita: Carlos può subito tornare n° 1, rebus Madrid per Jannik; Tennis ATP · Barcellona Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming. Alcaraz si ritira da Barcellona: Sinner arriverà a Roma da numero 1 al mondoIl n.2 lo ha annunciato poco fa in una conferenza stampa: problema al polso destro ... msn.com Ufficiale Carlos Alcaraz si ritira da Barcellona, grave infortunio al polso: le sue condizioniIl tennista spagnolo, dopo non aver svolto l'allenamento allenamento a causa di un problema al braccio, decide di abbandonare l'ATP 500 ... corrieredellosport.it Niente da fare per Carlitos Alcaraz che abbandona l'ATP di Barcellona a causa del problema al polso destro. Lo spagnolo ha giocato col dolore, ha annullato l'allenamento di questa mattina e alla fine ha optato per il ritiro. Machac conquista così i quarti di final facebook Carlos Alcaraz si RITIRA dall'ATP 500 di Barcellona a causa dell'infortunio al polso destro: Machac avanza ai quarti di finale x.com