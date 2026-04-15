Singolare incidente a Settimo Torinese | perde il controllo dell' auto che resta incastrata tra un palo e un bar

Un incidente insolito si è verificato nel pomeriggio di sabato 11 aprile 2026 in via Ferraris a Settimo Torinese. Un'auto ha perso il controllo ed è finita incastrata tra un palo e un bar. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare le cause dell’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita in modo grave.

Un singolare incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso, 11 aprile 2026, in via Ferraris a Settimo Torinese. Una Lancia Ypsilon, che viaggiava in direzione di via Lombardia, è finita fuori strada andando a incastrarsi tra un palo e la vetrina del bar al civico 24. L’accaduto ha.🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce nel fosso: donna incinta incastrata tra le lamiere Incidente sul lavoro a Settimo Torinese: operaia rimane incastrata in un macchinarioUn'operaia è rimasta ferita rimanendo incastrata con i capelli in un macchinario in una ditta di via De Nicola a Settimo Torinese nella prima...