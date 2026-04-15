Sindrome metabolica presentato il vademecum per resettare il metabolismo

La sindrome metabolica sta diventando un problema sempre più diffuso, con oltre 1,5 miliardi di persone colpite a livello globale. Per affrontare questa condizione, una specialista ha pubblicato un vademecum composto da dieci punti, con l’obiettivo di aiutare le persone a riattivare il metabolismo e migliorare il proprio stato di salute. Questo strumento si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso la prevenzione e la gestione delle patologie legate al metabolismo.

Sindrome metabolica in forte crescita: oltre 1,5 miliardi di casi nel mondo. La human metabolist Cristina Tomasi presenta un vademecum in 10 punti per riequilibrare il metabolismo. La sindrome metabolica è diventata una delle emergenze sanitarie più rilevanti del nostro tempo. I numeri parlano chiaro: secondo uno studio pubblicato su Nature, oggi riguarda oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo, con una prevalenza più che raddoppiata negli ultimi 25 anni. L’aumento è trasversale a entrambi i sessi: 31% tra le donne (+111%) e 25,7% tra gli uomini (+185%). Il picco si registra tra i 65 e i 74 anni, con le donne che dopo i 45 anni mostrano tassi significativamente più elevati.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sindrome metabolica, presentato il vademecum per “resettare” il metabolismo Post-Pasqua: il piano di 48 ore per resettare metabolismo e glicemiaIl corpo reagisce agli eccessi di zuccheri e grassi tipici delle festività pasquali attraverso picchi glicemici e alterazioni digestive. Leggi anche: Salute: irregolarità mestruale, Pcos e sindrome metabolica, a Roma focus su adolescenti Si parla di: Terapia con GLP-1: possibile mantenere il calo ponderale con dosaggi meno frequenti. Sindrome metabolica. Saltare la colazione da adolescenti può aumentare il rischio di sviluppare la malattia da adultiA dimostrarlo, è uno studio condotto dall’Università di Umeå in Svezia, pubblicato su Public Health Nutrition. Esso rivela che un gruppo di quasi 900 adolescenti, che mangiavano troppo poco a ... quotidianosanita.it Salute, 20% italiani con sindrome metabolica, 10 mosse per invertire la rottaRoma, 10 apr. (Adnkronos Salute) - Obesità addominale, ipertensione, alterazioni della glicemia e dislipidemia: è la sindrome metabolica. Le ... notizie.tiscali.it