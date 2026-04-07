Dopo le festività pasquali, molte persone affrontano variazioni nei livelli di zucchero nel sangue e disturbi digestivi dovuti agli eccessi di zuccheri e grassi consumati durante le festività. Per aiutare a ristabilire l’equilibrio, alcuni programmi prevedono un piano di 48 ore volto a resettare il metabolismo e migliorare la gestione della glicemia. Questa fase mira a favorire il recupero dopo i pasti abbondanti e i picchi glicemici.

Il corpo reagisce agli eccessi di zuccheri e grassi tipici delle festività pasquali attraverso picchi glicemici e alterazioni digestive. Il ripristino dell’equilibrio metabolico richiede un intervento mirato di 48 ore focalizzato su idratazione, proteine e fibre. Il lunedì di Pasquetta è appena terminato, ma in molte case restano ancora uova di cioccolato aperte, confetti e metà colomba. Questo scenario è comune ogni anno e non rappresenta un problema in sé, quanto piuttosto una sfida per l’organismo che deve gestire un carico massiccio di zuccheri semplici, specialmente quelli presenti nel cioccolato al latte. L’impatto immediato si manifesta con un rapido aumento del glucosio ematico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Post-Pasqua: il piano di 48 ore per resettare metabolismo e glicemia

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