Simone pronto ad attraversare in barca l’Atlantico in solitaria | Un sogno che si avvera

Un velista cesenate si prepara a compiere una traversata in solitaria dell’Atlantico in barca. La partenza è prevista nei prossimi giorni e rappresenta un obiettivo personale e sportivo. Simone Dalla Rosa, che oltre a essere un velista è anche architetto navale, ha annunciato di essere pronto a partire. La sua impresa si inserisce in un contesto di sfide individuali in mare aperto.

Cesena, 15 aprile 2026 – La traversata dell’Oceano Atlantico in solitaria: è questa la sfida – sportiva, certo, ma soprattutto personale – del cesenate Simone Dalla Rosa, velista e architetto navale. Da ragazzo si allenava fianco a fianco con Ruggero Tita, oggi campione olimpico e ancora grande amico. Conquistarono persino assieme un bronzo al mondiale RS Feva sul lago di Garda. Col tempo, però, si è allontanato dalla competizione estrema per seguire un’idea diversa di vela: un ritorno al suo significato originario, più vicino alla natura, alla libertà e all’avventura. La Mini Transat è una regata che solo in parte si può raccontare. È un’esperienza viscerale, un dialogo intimo con il mare grande – l’Oceano Atlantico – ed è una delle prove più affascinanti e romantiche della vela, quasi fuori dal tempo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Simone pronto ad attraversare in barca l’Atlantico in solitaria: “Un sogno che si avvera” "Spettacolo meraviglioso. Il sogno che si avvera""Al Santa Petronilla, centro diurno e residenziale per ragazzi con disabilità, in questo ultimo anno ha iniziato a serpeggiare un ambizioso sogno:... Leggi anche: Bisseck: “Inter sogno che si avvera: sono una persona…”