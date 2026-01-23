Bisseck | Inter sogno che si avvera | sono una persona…

Yann Bisseck, difensore dell’Inter, si presenta come una persona determinata e appassionata, pronta a condividere la propria esperienza e il proprio impegno con i tifosi. Per il Matchday Programme della partita contro il Pisa, Bisseck si distingue come rappresentante della squadra, offrendo uno sguardo autentico sulla sua carriera e il suo ruolo nel club. Un’opportunità per conoscere meglio un giovane talento nel contesto della stagione nerazzurra.

Bisseck. Yann Bisseck è il volto scelto dall’ Inter per il Matchday Programme della sfida contro il Pisa. Nell’intervista, il classe 2000 si è raccontato a 360 gradi, ripercorrendo il suo percorso umano e professionale e soffermandosi sui valori che lo hanno accompagnato fin qui. Alla domanda sulla caratteristica che più lo ha aiutato nella carriera, Bisseck non ha avuto dubbi: “ La resilienza. Se sei resiliente, se combatti, alla fine ne esci ancora più forte “. Un concetto che ritorna spesso nel suo modo di vivere il calcio e la vita. Guardando invece ai compagni di squadra, il difensore ha ammesso di voler rubare probabilmente la tecnica di tiro di Piotr Zieli?ski, mentre il primo ricordo legato al pallone risale a quando aveva appena 3 o 4 anni: “ Era la maglia numero 10 del Bayern Monaco di Roy Makaay, me la regalò mio padre “.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

