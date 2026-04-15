Simone il Manicomico – Kaos vizi e abitudini della gente comune

Una serata di stand-up comedy ha portato in scena un monologo che analizza, con ironia, i comportamenti più strani e quotidiani delle persone. Lo spettacolo si concentra sui vizi e le abitudini della gente comune, evidenziando situazioni e atteggiamenti riconoscibili a tutti. L’artista ha utilizzato un tono diretto per far riflettere sul modo in cui si comportano le persone nelle situazioni di ogni giorno.

SIMONE IL “MANICOMICO” – KAOSVizi e abitudini della gente comuneUna serata di stand-up comedy che scava (con ironia tagliente) nei comportamenti più assurdi e riconoscibili della vita quotidiana.Simone, in arte “Il Manicomico”, nasce artisticamente allo Zelig Lab di Genova e porta sul palco uno.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Simone Bertini tedoforo, dai record sul Pizzo Scalino all’onore della Fiaccola olimpica: “Corro per la mia gente”Sondrio – Il capoluogo di provincia valtellinese si appresta a vivere giorni meravigliosi, giorni a cinque cerchi, quelli olimpici. Troppo rumore e gente per strada, condannato il comune PalermoIl comune di Palermo citato in giudizio nel 2020 da quattro coproprietari di un edificio in via Cagliari condotto il locazione da una società per...