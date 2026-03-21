troppo rumore e gente per strada condannato il comune palermo

Nel 2020, quattro coproprietari di un edificio in via Cagliari a Palermo hanno citato in giudizio il Comune, accusandolo di aver permesso troppa confusione e presenza di persone per strada. Dopo il procedimento legale, il giudice ha condannato l’amministrazione comunale a pagare una somma di 58 mila euro. La causa riguardava l’attività ricettiva extralberghiera gestita da una società nello stabile.

Il comune di Palermo citato in giudizio nel 2020 da quattro coproprietari di un edificio in via Cagliari condotto il locazione da una società per fare attività ricettiva extralberghiera è stato condannato a pagare 58.450 euro oltre a interessi legali e alle spese di lite per 8160 euro oltre Iva e cpa perché non ha provveduto a contenere gli effetti nefasti di una movida incontrollata nella strada e nelle vie Cantavespri e Garibaldi e piazza Sant'Anna dovuta al proliferare di pub e locali. Effetti subiti dagli ospiti della struttura che si lamentavano per i rumori, la musica, e le urla dei partecipanti alle liti che avvenivano per... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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