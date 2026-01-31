Simone Bertini tedoforo dai record sul Pizzo Scalino all’onore della Fiaccola olimpica | Corro per la mia gente

Simone Bertini, il tedoforo valtellinese, ha corso con orgoglio portando la fiaccola olimpica. Ha percorso i sentieri del Pizzo Scalino e ora si prepara ad accendere i riflettori sui giochi di Pechino. «Corro per la mia gente», dice, e il suo entusiasmo contagia la città di Sondrio, pronta a vivere giorni di festa e di emozioni olimpiche.

Sondrio – I l capoluogo di provincia valtellinese si appresta a vivere giorni meravigliosi, giorni a cinque cerchi, quelli olimpici. E a portare la fiaccola a Sondrio ci sarà anche Simone Bertini, appassionato di trail running, grande organizzatore (insieme ad un team affiatato) della Valtellina Wine Trail, la kermesse che ogni anno a novembre porta in provincia di Sondrio miglia di runner pronti a sfidarsi lungo tracciati ricavati tra i filari delle vigne, patrimonio immateriale dell'umanità Unesco dal 2018. E un grande appassionato di sport e di montagna.

