Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione | tempo super nei campionati italiani

Durante i campionati italiani primaverili a Riccione, un nuotatore classe 2003 si è distinto nella finale dei 100 rana, stabilendo un nuovo record personale. La gara si è conclusa con un tempo che ha sorpreso gli spettatori e gli esperti presenti. La sua prestazione ha attirato l'attenzione di addetti ai lavori e tifosi, evidenziando l'ottimo stato di forma del nuotatore.

Simone Cerasuolo in una nuova dimensione. Il classe 2003 dell’Imolanuoto si è esaltato nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. Nella vasca lunga di casa, ci si interrogava sulla sua capacità di affiancare alle eccellenti prestazioni nei 50 metri anche un salto di qualità nella distanza doppia. In una gara priva di Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti, il 23enne azzurro ha risposto presente con una prova di alto profilo. Già al passaggio dei primi 50 metri si è evidenziata una notevole potenza, certificata dal 27?16. A sorprendere è stata soprattutto la vasca di ritorno, nuotata a un ritmo sensibilmente superiore rispetto a quello degli altri finalisti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione: tempo super nei campionati italiani Notizie correlate Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. Nuoto, Michele Lamberti trionfa anche nei 100 dorso ai campionati italiani e strappa il pass per gli EuropeiProsegue il pomeriggio della seconda giornata di finali dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Assoluti UnipolSai: Viberti Rinuncia Per Lombalgia, Assenti Anche Martinenghi E Cocconcelli; Assoluti Riccione: Curtis e Cerasuolo protagonisti nella seconda giornata per Parigi; Nuoto, a Riccione i Campionati Assoluti: Ceccon, Paltrinieri e Curtis in vasca; Assoluti di nuoto a Riccione: in palio i pass per gli Europei. Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione: tempo super nei campionati italianiSimone Cerasuolo in una nuova dimensione. Il classe 2003 dell’Imolanuoto si è esaltato nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. oasport.it A Riccione Curtis brilla nei 50 dorso, Cerasuolo ai vertici nei 100 ranaSara Curtis ha inaugurato la giornata con una performance straordinaria nei 50 dorso femminili. L'atleta si è imposta nell'ultima batteria con un tempo di 2751, un risultato che la colloca mezzo seco ... it.blastingnews.com