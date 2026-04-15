Simone Cerasuolo sfonda una barriera spartiacque nei 100 rana | tempo da sogno agli Assoluti!

Simone Cerasuolo ha stabilito un nuovo record personale nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. Il nuotatore classe 2003, appartenente alla squadra di Imolanuoto, ha concluso la gara con un tempo che rappresenta un risultato di rilievo nella sua carriera. La competizione si è svolta nella città di Riccione, coinvolgendo numerosi atleti in una delle principali tappe nazionali di nuoto.

Simone Cerasuolo in una nuova dimensione. Il classe 2003 dell’Imolanuoto si è esaltato nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. Nella vasca lunga di casa, ci si interrogava sulla sua capacità di affiancare alle eccellenti prestazioni nei 50 metri anche un salto di qualità nella distanza doppia. In una gara priva di Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti, il 23enne azzurro ha risposto presente con una prova di alto profilo. Già al passaggio dei primi 50 metri si è evidenziata una notevole potenza, certificata dal 27?16. A sorprendere è stata soprattutto la vasca di ritorno, nuotata a un ritmo sensibilmente superiore rispetto a quello degli altri finalisti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Cerasuolo sfonda una barriera spartiacque nei 100 rana: tempo da sogno agli Assoluti! Notizie correlate Leggi anche: Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione: tempo super nei campionati italiani Assoluti Primaverili Unipol, prima giornata di batterie a Riccione: Lamberti vola nei 50 dorso, bene Pilato e Angiolini nei 100 ranaAperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. Una raccolta di contenuti Simone Cerasuolo trionfa nei 100 rana a Riccione: tempo super nei campionati italianiSimone Cerasuolo in una nuova dimensione. Il classe 2003 dell’Imolanuoto si è esaltato nella finale dei 100 rana agli Assoluti primaverili di Riccione. oasport.it Cerasuolo: Mi ispiro a Sinner e alla mia Juve. Il regalo per l'oro mondiale? Il mio cane SingaLa rana baciata dall’oro. Solo l’influenza ha steso Simone Cerasuolo (costretto a saltare gli Assoluti di Riccione), il campione di tutte le vasche: titolo mondiale d’estate, titolo europeo d’inverno. gazzetta.it