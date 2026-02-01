Lookman alla fine ce l’ha fatta Scappa da Bergamo lo attende Simeone all’Atletico Madrid
Lookman ha lasciato Bergamo e vola verso Madrid. Dopo settimane di trattative, il club ha accettato l’offerta dell’Atletico, anche se inferiore rispetto a quella dell’estate, e il calciatore si prepara a incontrare Simeone. La sua avventura in Italia si conclude, ora si prepara a una nuova sfida in Spagna.
Alla fine Lookman ce l’ha fatta. Lascia l’Atalanta per una cifra inferiore a quella che aveva offerto in estate l’Inter, con la Dea – forse poco chiara verso il calciatore – non convinta a lasciarlo partire per una diretta concorrente in Italia. Dall’altro lato il simpatico mercato dell’Atletico, che prima compra Raspadori dal Napoli per 26 milioni, poi lo ridà in Italia all’Atalanta e da lì pesca Lookman a 35 milioni. Alla fine Lookman lascia Bergamo, firmerà con l’Atletico per 35 milioni di euro (As). Ne parla così confermando l’affare Diario As: “ Ademola Lookman sta per firmare il suo contratto con l’Atlético per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Lookman alla fine ce l'ha fatta. Scappa da Bergamo, lo attende Simeone all'Atletico Madrid. Ne scrive Diario As. "Firmerà il contratto, è questione di tempo. È stato pagato 35 milioni di euro circa (all'Inter l'Atalanta ne chiedeva quasi 50 ndr).
Esclusiva: nel corso della trattativa molto ben avviata e in definizione per #Lookman, l’ #AtleticoMadrid ha chiesto informazioni per #Ederson, confermando quanto svelato due settimane fa. Sarebbe un’operazione più per l’estate (scadenza contratto 2027) x.com
