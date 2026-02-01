Lookman alla fine ce l’ha fatta Scappa da Bergamo lo attende Simeone all’Atletico Madrid

Lookman ha lasciato Bergamo e vola verso Madrid. Dopo settimane di trattative, il club ha accettato l’offerta dell’Atletico, anche se inferiore rispetto a quella dell’estate, e il calciatore si prepara a incontrare Simeone. La sua avventura in Italia si conclude, ora si prepara a una nuova sfida in Spagna.

Alla fine Lookman ce l’ha fatta. Lascia l’Atalanta per una cifra inferiore a quella che aveva offerto in estate l’Inter, con la Dea – forse poco chiara verso il calciatore – non convinta a lasciarlo partire per una diretta concorrente in Italia. Dall’altro lato il simpatico mercato dell’Atletico, che prima compra Raspadori dal Napoli per 26 milioni, poi lo ridà in Italia all’Atalanta e da lì pesca Lookman a 35 milioni. Alla fine Lookman lascia Bergamo, firmerà con l’Atletico per 35 milioni di euro (As). Ne parla così confermando l’affare Diario As: “ Ademola Lookman sta per firmare il suo contratto con l’Atlético per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lookman alla fine ce l’ha fatta. Scappa da Bergamo, lo attende Simeone all’Atletico Madrid Approfondimenti su Lookman Atalanta Lookman, quasi fatta per l’approdo all’Atletico Madrid Lookman sta per lasciare il club turco e volare in Spagna. Alla fine Trump ce l’ha fatta a “vincere” il Nobel per la Pace: glielo ha consegnato Machado Recentemente, Donald Trump ha ricevuto il Nobel per la Pace, consegnatogli da Machado. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Lookman Atalanta Argomenti discussi: Atalanta, il Fenerbahce spinge per Lookman: si può chiudere a 40 milioni di euro; Lookman al Fenerbahçe, non c'è l'accordo definitivo con l'Atalanta: cosa manca per il trasferimento del nigeriano; Rebus Atalanta: Fenerbahce in stallo, l'Atletico si rifà avanti per Lookman; Lookman non convocato per Como, motivi di mercato. Trattativa in stallo: l'Atalanta vuole un grosso anticipo che non viene garantito. Atalanta, tutto fatto per la cessione di Lookman all'Atletico Madrid: operazioone da 40 milioni di euro bonus compresiCALCIOMERCATO - La strategia della Dea ha dato i suoi frutti: il giocatore si è convinto ad accettare la corte del club spagnolo dopo la trattativa naufragata c ... eurosport.it Atalanta, Ademola Lookman conteso tra Fenerbahçe e Atletico Madrid: sono ore decisive per il futuro dell'attaccante nigerianoIl futuro di Ademola Lookman resta in bilico tra Fenerbahçe e Atletico Madrid. L'attaccante nigeriano non è stato convocato per la partita contro il Como, in programma domenica alle 15.00, e tutti gli ... eurosport.it Lookman alla fine ce l’ha fatta. Scappa da Bergamo, lo attende Simeone all’Atletico Madrid. Ne scrive Diario As. "Firmerà il contratto, è questione di tempo. È stato pagato 35 milioni di euro circa (all'Inter l'Atalanta ne chiedeva quasi 50 ndr). Fondamentale il bu - facebook.com facebook Esclusiva: nel corso della trattativa molto ben avviata e in definizione per #Lookman, l’ #AtleticoMadrid ha chiesto informazioni per #Ederson, confermando quanto svelato due settimane fa. Sarebbe un’operazione più per l’estate (scadenza contratto 2027) x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.