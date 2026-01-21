Gori | Sulla sicurezza la sinistra ha perso molti voti

Recenti dichiarazioni sottolineano come il tema della sicurezza abbia inciso sul consenso della sinistra, accusata di aver perso voti in quest’area. Dopo aver consegnato il dossier alla destra, la discussione si riaccende sulla responsabilità politica e sull’efficacia delle politiche adottate. Un’analisi che invita a riflettere sull’equilibrio tra sicurezza pubblica e valori progressisti, e sul ruolo delle istituzioni nel rispondere alle esigenze dei cittadini.

L'ex sindaco di Bergamo, europarlamentare pd, riflette sulla possibile via da percorrere. È in arrivo dal governo un pacchetto di regole. C'è chi pensa però che reprimere soltanto non serva. Gori lo pensa, ma pensa anche che “parlare solo di prevenzione, sfuggendo alla necessità di punire chi delinque, sia altrettanto sbagliato" Ipoteca Viminale. Sul pacchetto sicurezza Salvini e la Lega alzano la posta. Iezzi: “Interverremo in Parlamento” Parlare di sicurezza, parlarne da sinistra dopo avere “regalato il dossier alla destra”, come ha detto l’ex capo della Polizia Franco Gabrielli a questo giornale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Gori: “Sulla sicurezza la sinistra ha perso molti voti” No al giro di vite sulla sicurezza: la sinistra perderà voti?L'ultimo dibattito sulla sicurezza ha riacceso le discussioni politiche, con alcune proposte che potrebbero rafforzare i controlli. Comunità ebraica Milano: “La sinistra ha ceduto all’Islam più violento in cambio di voti”L'articolo analizza le tensioni tra la comunità ebraica di Milano e la sinistra, evidenziando presunte alleanze con settori dell’Islam più radicali. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Crisi ex Ilva, Novi Ligure delusa dall’europarlamentare amico Gori; Assalto al bancomat. Esplosione nella notte. Ladri in fuga col bottino; Perdita d’acqua in via Fuorimura a Sorrento, Gori invia chiarimento a Positanonews; Top & Flop di Pro Vercelli-Union Brescia. Gori: Sulla sicurezza la sinistra ha perso molti votiL'ex sindaco di Bergamo, europarlamentare pd, riflette sulla possibile via da percorrere. È in arrivo dal governo un pacchetto di regole. C'è chi pensa però che reprimere soltanto non serva. Gori lo p ... ilfoglio.it Sicurezza: Gori, 'non si garantisce con propaganda ma con processi, pene e espulsioni'Roma, 8 gen (Adnkronos) - Le vicende del capotreno accoltellato a Bologna e della ragazza peruviana uccisa a Milano somigliano purtroppo a molte altre. Persone notoriamente pericolose, più volte denu ... lanuovasardegna.it Giorgio Gori. . “Ci serve per ragioni di sicurezza”: è questa la motivazione con cui Donald Trump ha motivato la volontà di “prendersi” la Groenlandia (o di comprarla) anche se la Groenlandia è parte della Danimarca, un pezzo di Europa. A parte l’ennesima pr - facebook.com facebook #Trump sostiene che la #Groenlandia debba diventare parte degli Stati Uniti per la ragioni di sicurezza. A questo proposito, è interessante richiamare un paio di fatti: - gli Usa hanno pieno accesso militare alla Groenlandia dal 1951, in base ad un Accordo di D x.com

