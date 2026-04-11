A Trento, un episodio di violenza avvenuto in via Santa Croce ha coinvolto alcuni negozianti, causando preoccupazione tra i commercianti locali. L’incidente ha portato rappresentanti di Confcommercio Trentino a rivolgersi alle autorità, chiedendo interventi per garantire maggiore sicurezza nella zona. La notizia ha suscitato attenzione tra gli operatori commerciali e i residenti, che chiedono maggiori controlli e misure di prevenzione.

Un violento episodio avvenuto in via Santa Croce a Trento ha scosso il tessuto commerciale della città, spingendo Confcommercio Trentino a lanciare un appello urgente alle autorità. L’aggressione subita da un esercizio della zona ha trasformato la preoccupazione degli operatori in una richiesta di intervento immediato per evitare che la sicurezza urbana subisca un ulteriore deterioramento. La fragilità del commercio di prossimità nel cuore di Trento. Il timore che si avverte tra i negozianti non riguarda più soltanto le periferie o le aree storicamente considerate difficili, ma si è esteso con forza ai centri nevralgici della città. Massimo Piffer, alla guida dell’associazione dei commercianti al dettaglio, ha sottolineato come la frequenza e la violenza degli attacchi siano giunte a livelli impensabili fino a pochi anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza a Trento: il grido dei negozianti per la sicurezza urbana

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